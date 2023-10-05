حوار في الجول مع حسين لبيب عن أسباب الترشح لرئاسة الزمالك وخطة رفع إيقاف القيد

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 12:57

10/5/2023 12:57:47 PM

حوار في الجول مع حسين لبيب عن أسباب الترشح لرئاسة الزمالك وخطة رفع إيقاف القيد