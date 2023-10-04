هدف رائع من جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي ضد لايبزيج (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:54

10/4/2023 11:54:56 PM هدف رائع من جوليان ألفاريز مع مانشستر سيتي ضد لايبزيج (دوري أبطال أوروبا)
جوليان ألفاريز مانشستر سيتي لايبزيج أبطال أوروبا
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