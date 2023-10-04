أهداف فوز شاختار على رويال أنتويرب 3-2 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:23

10/4/2023 11:23:43 PM أهداف فوز شاختار على رويال أنتويرب 3-2 (دوري أبطال أوروبا)
شاختار أنتويرب أبطال أوروبا
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