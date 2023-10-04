هدف نيوكاسل الثاني ضد باريس سان جيرمان - دان بيرن (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:20
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 4, 2023
BIG DAN BURN! After a lengthy VAR check, the goal is eventually given!
2-0! Newcastle are in dreamland!#beINUCL #UCL pic.twitter.com/jgTo328W4h
نرشح لكم
أهداف فوز شاختار على رويال أنتويرب 3-2 (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز أتليتكو مدريد على فينورد 3-2 (دوري أبطال أوروبا) هدف نيوكاسل الأول ضد باريس سان جيرمان - ألميرون (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الأول ضد لايبزيج - فيل فودين (مانشستر سيتي) هدف برشلونة الأول ضد بورتو - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) هدف انتصار إنتر ميلان على بنفيكا (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن الثاني ضد كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول ضد كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا)