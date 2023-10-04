هدف الأهلي الثالث ضد إنبي - إمام عاشور (كأس مصر)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:06
"يوم البدايات.. بعد موديست الدور على إمام عاشور"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023
🦅👌 إمام عاشور يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى إنبي والهدف الأول له مع المارد الأحمر#ONTime_Sports pic.twitter.com/SH17xyG5I3
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