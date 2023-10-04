هدف الأهلي الثالث ضد إنبي - إمام عاشور (كأس مصر)

"يوم البدايات.. بعد موديست الدور على إمام عاشور"



🦅👌 إمام عاشور يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى إنبي والهدف الأول له مع المارد الأحمر#ONTime_Sports pic.twitter.com/SH17xyG5I3