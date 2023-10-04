هدف نيوكاسل الأول ضد باريس سان جيرمان - ألميرون (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 23:02
هفوة دفاعية من ماركينيوس تمنح نيوكاسل هدف التقدم#دوري_أبطال_أوروبا #نيوكاسل_باريس pic.twitter.com/CeWW69pJRY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2023
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