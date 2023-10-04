هدف الأهلي الثاني في إنبي - أنتوني موديست (كأس مصر)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 22:33
🦅👌 "النسر الفرنسي موديست يسجل حضوره"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023
موديست يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى إنبي والهدف الأول له مع المارد الأحمر#ONTime_Sports pic.twitter.com/cvdnmNrtQP
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