هدف الأهلي الأول في إنبي - علي معلول (كأس مصر)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 22:21
🦅👌 "ملك الحلول يضع الأهلي في المقدمة"— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 4, 2023
علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/DtDVcDMxeY
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