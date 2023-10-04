هدف انتصار إنتر ميلان على بنفيكا (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:13
إنتر يفتتح التسجيل أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_ميلان_بنفيكا pic.twitter.com/BhKHNu0Iy3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023
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