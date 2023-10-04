هدف لانس الثاني ضد أرسنال (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:05

10/4/2023 12:05:37 AM هدف لانس الثاني في شباك أرسنال
أرسنال دوري أبطال أوروبا
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