هدف لانس الثاني ضد أرسنال (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:05
لونس يسجل الهدف الثاني على آرسنال#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_ميلان_بنفيكا pic.twitter.com/rEDgDrLoYs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023
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