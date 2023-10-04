هدف جالاتا سراي الثاني ضد مانشستر يونايتد - كريم أكتورك أوجلو (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 - 00:04
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 3, 2023
Galatasaray are level again! Plenty of composure from Kerem Aktürkoğlu! 2-2!#beINUCL #UCL pic.twitter.com/od1GRmYpph
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