هدف تعادل ريال مدريد في نابولي - فينيسيوس (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 22:59
ريال مدريد يستغل خطأ لاعب نابولي جيوفاني دي لورينزو ويسجل هدف التعادل#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ريال_مدريد pic.twitter.com/ZHv2cuMBC5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023
نرشح لكم
هدف انتصار إنتر ميلان على بنفيكا (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثالث في نابولي - صاروخية فالفيردي (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن الثاني ضد كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا) هدف لانس الثاني ضد أرسنال (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول ضد كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا) هدف جالاتا سراي الثاني ضد مانشستر يونايتد - كريم أكتورك أوجلو (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد جالاتا سراي - هويلوند (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني في نابولي - بيلينجهام (دوري أبطال أوروبا)