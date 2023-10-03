هدف تعادل جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد - ويلفريد زاها (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 22:52
زاها يعادل النتيجة بعد خطأ دفاعي من دالوت #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد_غلطة_سراي pic.twitter.com/3jIvaRlisF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023
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