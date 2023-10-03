هدف مانشستر يونايتد الأول ضد جالاتا سراي - راسموس هويلوند (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 22:51
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 3, 2023
Rasmus Højlund scores his first goal at Old Trafford to put Man Utd in the lead!#beINUCL #MUNGAL pic.twitter.com/mYtPF6r0YX
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