محمد عواد يكشف حقيقة وجود خلاف بين ثلاثي حراسة الزمالك
الأحد، 01 أكتوبر 2023 - 22:04
"هل كان هناك مشاكل بين جنش وأبو جبل وعواد؟ بالتأكيد كان هناك مشاكل ولكن مشاكل صحية لصالح الفريق"— FilGoal (@FilGoal) October 1, 2023
محمد عواد يكشف حقيقة وجود أزمات بينه وبين حراس المرمى في الزمالك 🎙️@HamedWagdyFG pic.twitter.com/bzpoVDkauj
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