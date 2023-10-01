محمد عواد يكشف حقيقة وجود خلاف بين ثلاثي حراسة الزمالك

"هل كان هناك مشاكل بين جنش وأبو جبل وعواد؟ بالتأكيد كان هناك مشاكل ولكن مشاكل صحية لصالح الفريق"



محمد عواد يكشف حقيقة وجود أزمات بينه وبين حراس المرمى في الزمالك 🎙️@HamedWagdyFG pic.twitter.com/bzpoVDkauj