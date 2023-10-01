حقيقة طلب محمد عواد تبديل محمد صبحي في مباراة الأهلي

في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، أحمد فتوح طلب من الجهاز الفني للزمالك استبدال صبحي ودخول عواد 🔄



فلماذا لم يشارك محمد عواد في المباراة؟ 🤔 حارس الزمالك يجيب عبر @FilGoal 🗣️ pic.twitter.com/jMejn8L789