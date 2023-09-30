هدف ريال مدريد الأول في مرمى جيرونا - خوسيلو (الدوري الإسباني)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 20:12
خوسيلو يفتتح النتيجة لريال مدريد بعد عرضية محكمة من بيلينغهام #الدوري_الإسباني #جيرونا_ريال_مدريد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/tlF4d1DvxP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023
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