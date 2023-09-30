هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - يواكيم أندرسون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 17:49
GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023
What an insane finish by Andersen. The TECHNIQUE on that from a centre back 👏#beINPL #MUNCRY pic.twitter.com/wXeuIwnS2J
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