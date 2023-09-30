ملخص فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 (الدوري الإسباني)

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 00:44

9/30/2023 12:44:17 AM ملخص فوز برشلونة على إشبيلية 1-0 (الدوري الإسباني)
برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني
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