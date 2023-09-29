هدف النصر الأول في شباك الطائي (الدوري السعودي)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:57
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023
تاليسكا يفتتح أول أهداف النصر⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/96kKbZJiXt
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