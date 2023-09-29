هدف بيراميدز الثاني ضد الجيش الرواندي - وليد الكرتي (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 18:38
التسديدات هي الحل 👌🔥 وليد الكارتي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز من تسديدة متقنة #ONTime_Sports pic.twitter.com/zP0JYQWJBr— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023
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