أهداف فوز جنوى على روما 4-1 (الدوري الإيطالي)

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 00:01

9/29/2023 12:01:36 AM أهداف فوز جنوى على روما 4-1 (الدوري الإيطالي)
جنوى روما الدوري الإيطالي
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