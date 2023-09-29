أهداف فوز جنوى على روما 4-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 00:01
جنوى يقسو على روما بنتيجة 4-1 في الجولة 6 من الكالتشيو..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2023
شاهد الأهداف #الدوري_الإيطالي#جنوى_روما pic.twitter.com/XbA9HP6nRT
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