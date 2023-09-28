هدف الإسماعيلي الثالث ضد الاتحاد - ياو أنور (الدوري المصري)
الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 20:26
جوووووووووووووووووووووول 🟡🏆— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 28, 2023
ياو أنور يحرز الهدف الثالث للدروايش في مرمي الاتحاد لتصبح النتيجة 3-1 pic.twitter.com/RQ1OJBu5cQ
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