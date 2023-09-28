هدف الإسماعيلي الثاني أمام الاتحاد - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 20:21

9/28/2023 8:21:20 PM هدف الإسماعيلي الثاني أمام الاتحاد - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)
الإسماعيلي الاتحاد الدوري المصري عبد الرحمن مجدي
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