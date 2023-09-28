هدف الإسماعيلي الأول ضد الاتحاد - حمدي النقاز (الدوري المصري)

الخميس، 28 سبتمبر 2023 - 20:17

9/28/2023 8:17:37 PM هدف الإسماعيلي الأول ضد الاتحاد - حمدي النقاز (الدوري المصري)
الإسماعيلي حمدي النقاز الدوري المصري الاتحاد
نرشح لكم
ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 3-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثالث ضد الاتحاد - ياو أنور (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الثاني أمام الاتحاد - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري) هدف الاتحاد الأول ضد الإسماعيلي - مابولولو (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على فاركو 1-0 (الدوري المصري) هدف مباراة زد 1-0 الجونة (الدوري المصري) هدفا مباراة سموحة 2-0 بلدية المحلة (الدوري المصري) أهداف مباراة مودرن فيوتشر 2-1 الداخلية (الدوري المصري)
أخر الأخبار
ميدو جابر: هكذا تخطينا مباراة الأهلي.. الفوز في الدوري لن يكون إلا بالدم 25 دقيقة | الدوري المصري
بداية مثالية لموسم المئوية في الإسماعيلية.. الدراويش يكبدون الاتحاد الهزيمة بثلاثية 42 دقيقة | الدوري المصري
برباتوف: سانشو يبالغ في تقدير قيمته.. لم يحقق شيئا مع مانشستر يونايتد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز – تواجد رمضان صبحي وعبد الله السعيد والكرتي أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
بيع جزء من أسهم ليفربول لصالح صندوق أمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
بيان من نابولي بشأن أوسيمين بعد السخرية منه على تيك توك ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب المصري: لهذا السبب حصل سمير فكري على الكرة أثناء ركلة الجزاء ضد فاركو 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب ضمك: طارق حامد استطاع الحد من خطورة نيمار.. وكنت قريبا من التدريب في مصر 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة