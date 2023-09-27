هدف ريال مدريد الثاني في مرمى لاس بالماس - خوسيلو (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:35
🔥⚽️ خوسيلو يعزز تقدم ريال مدريد برأسية والحارس ألفارو الذي تألق في الشوط الأول اكتفى بمشاهدتها تدخل الشباك#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/nJ13T1RY4b— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
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