هدف ريال مدريد الثاني في مرمى لاس بالماس - خوسيلو (الدوري الإسباني)

🔥⚽️ خوسيلو يعزز تقدم ريال مدريد برأسية والحارس ألفارو الذي تألق في الشوط الأول اكتفى بمشاهدتها تدخل الشباك#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/nJ13T1RY4b