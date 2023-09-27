هدف مباراة زد 1-0 الجونة (الدوري المصري)
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:21
🔥🔥جوووووووووووووووووووووول— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 27, 2023
محمد سمير يحرز أول أهداف نادي زد في مرمي الجونة pic.twitter.com/a5SMELhNFK
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