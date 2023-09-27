هدف ريال مدريد الأول في مرمى لاس بالماس - براهيم دياز (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 21:02
🤯⚽️ براهيم دياز يكسر صمود الحارس ألفارو ويفتتح التسجيل للملكي#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/t4jymiFyl8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
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