هدف برشلونة الثاني ضد مايوركا - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني)

⚽️🔥 فيرمين لوبيز يُسجل أول أهدافه مع برشلونة ويعادل النتيجة



👀 عينك على تفويتة ليفاندوفسكي#الدوري_الاسباني | #مايوركا_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/1uI8EOASCD