هدف مايوركا الأول في برشلونة (الدوري الإسباني)
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 - 00:48
🤯⚽️ خطأ فادح يُهدي مايوركا هدف افتتاح التسجيل#الدوري_الاسباني | #مايوركا_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/ogycNRjdBG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 26, 2023
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