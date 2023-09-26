وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 23:52

9/26/2023 11:52:11 PM وزير الرياضة يكشف تفاصيل ملف استضافة أمم إفريقيا 2027
وزير الرياضة أمم إفريقيا
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