هدفا مباراة سموحة 2-0 بلدية المحلة (الدوري المصري)
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 23:11
بهدفين مقابل لا شيء ⚽️⚽️ سموحة يحقق الفوز على بلدية المحلة في الجولة الثانية من دوري نايل 💥 #ONTime_Sports pic.twitter.com/I1ufOqQFR5— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 26, 2023
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