أهداف مباراة مودرن فيوتشر 2-1 الداخلية (الدوري المصري)
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 21:33
"هدف عالمي من عمر كمال" 🔥🏆 أهداف ريمونتادا فريق مودرن فيوتشر أمام الداخلية 2-1 بدوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/BMJelVn4jO— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 26, 2023
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