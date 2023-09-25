هدف فوز بيراميدز ضد البنك الأهلي - الدوري المصري
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 18:04
جوووووووووووول🔥💥.. إبراهيم عادل يستغل مهارته ويسجل هدف رائع لفريق بيراميدز في شباك البنك الأهلي— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2023
(البنك الأهلي 0 - 1 بيراميدز)#ONTime_Sports pic.twitter.com/yUzFBpdrhL
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