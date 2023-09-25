ملخص فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا 4-0 (الدوري الفرنسي)

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 01:00

9/25/2023 1:00:30 AM ملخص فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا 4-0 (الدوري الفرنسي)
باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي
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