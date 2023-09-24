هدف ريال مدريد الأول في مرمى أتليتك مدريد - توني كروس (الدوري الإسباني)
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 22:57
نرشح لكم
هدف أتليتكو مدريد الثاني في مرمى ريال مدريد - أنتوان جريزمان (الدوري الإسباني) هدف أتليتكو مدريد الأول في مرمى ريال مدريد - ألفارو موراتا (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 3-2 (الدوري الإسباني) هدف التعادل لريال مدريد في مرمى سوسيداد - فيدي فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال سوسيداد الأول في مرمى ريال مدريد - أندير بيرانيتشيا (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام أوساسونا - كوندي (الدوري الإسباني) هدف فوز ريال مدريد على خيتافي - بيلينجهام (الدوري الإسباني) تصد رائع من حارس خيتافي لرأسية مودريتش (الدوري الإسباني)