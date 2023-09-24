هدف حمدي فتحي الأول مع الوكرة أمام المرخية (الدوري القطري)

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:30

9/24/2023 8:30:33 PM هدف حمدي فتحي الأول مع الوكرة أمام المرخية (الدوري القطري)
حمدي فتحي الوكرة المرخية دوري نجوم قطر
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