هدف حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة - إبراهيم القاضي (دوري المحترفين)
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 20:18
جووووووووووووول💥🔥.. إبرهيم القاضي يسجل هدف قاتل لفريق حرس الحدود في مرمى أبو قير للأسمدة— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 24, 2023
(حرس الحدود 1 - 0 أبو قير للأسمدة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/fmpQ5setgy
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