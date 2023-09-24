ملخص تعادل أرسنال مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 19:34

9/24/2023 7:34:23 PM ملخص تعادل أرسنال مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)
أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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