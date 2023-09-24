أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 18:45

9/24/2023 6:45:42 PM أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24
الجولة الأولى الدوري المصري
نرشح لكم
ملخص تعادل بيراميدز مع الزمالك 2-2 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني ضد الزمالك - رمضان صبحي (الدوري المصري) هدفا الزمالك الأول والثاني ضد بيراميدز (الدوري المصري) هدف الاتحاد الأول ضد سيراميكا - مابولولو (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد الزمالك - عبد الله السعيد (الدوري المصري) هدفا فوز مودرن فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري) هدفا تعادل سموحة مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز بلدية المحلة على المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
أرتيتا: نشعر بخيبة أمل بسبب طريقة استقبالنا للأهداف.. وهذا سبب استبدال رايس دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان 6 دقيقة | منتخب مصر
استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان 18 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل سانت جورج - ثلاثي هجوم يواجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - سانت جورج (0)-(0) الأهلي.. انطلاق المباراة 29 دقيقة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب 35 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من مارسيليا يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع باتشيكو 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - الشحات وكهربا يقودان الهجوم أمام سانت جورج 52 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن