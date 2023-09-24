هدف مانشستر يونايتد في مرمى بيرنلي - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:08
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