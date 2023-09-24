ملخص فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 1-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:08

9/24/2023 12:08:29 AM ملخص فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 1-0 (الدوري الإنجليزي)
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مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي
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