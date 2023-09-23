ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 3-2 (الدوري الإسباني)

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 22:24

9/23/2023 10:24:39 PM ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 3-2 (الدوري الإسباني)
برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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