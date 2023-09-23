3 أهداف عكسية.. ملخص فوز ساسولو على يوفنتوس 4-2 (الدوري الإيطالي)

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 21:16

9/23/2023 9:16:55 PM 3 أهداف عكسية.. ملخص فوز ساسولو على يوفنتوس 4-2 (الدوري الإيطالي)
يوفنتوس ساسولو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على سيلتا فيجو 3-2 (الدوري الإسباني) هدف مصطفى محمد الرائع لـ نانت ضد لوريان (الدوري الفرنسي) هاتريك كين.. ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوخوم 7-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز شتوتجارت على دارمشتات 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على فولفسبورج 1-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز ميلان على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مارسيليا مع أياكس 3-3 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز نيس على موناكو 1-0 (الدوري الفرنسي)
أخر الأخبار
حسين لبيب: الزمالك قادر على الاحتفاظ بـ زيزو.. وهذا موقفنا من غرامة كهربا 3 ساعة | الدوري المصري
برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
عامر حسين: تأجيل مباريات الدوري؟ نعمل حساب الارتباطات القارية.. وموعد السوبر وموقف الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
تين هاج: الفوز كان مهما بعد سلسلة صعبة.. وغرفة خلع الملابس متماسكة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
لبيب: مشاكل الزمالك كبيرة جدا.. وعقود اللاعبين مبالغ فيها مقارنة مع الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج 4 ساعة | الدوري الإسباني
تشافي: عندما تصبح النتيجة 2-0 عليك المخاطرة.. ولابد أن تكون شجاعا 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز