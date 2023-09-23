هدف مصطفى محمد الرائع لـ نانت ضد لوريان (الدوري الفرنسي)
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 19:50
النجم المصري مصطفى محمد يبصم على هدف مذهل في الدوري الفرنسي#الدوري_الفرنسي #نانت_لوريان pic.twitter.com/CRmjGt9eAs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023
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