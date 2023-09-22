هدف النصر الرابع أمام أهلي جدة - رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 22:39
صــــــــــاروخ ماديرا هـــــــــنا 🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري السعودي بـ 9 أهداف 🔝🔝pic.twitter.com/1D1v9Cy95f https://t.co/gwjKoCtvON
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