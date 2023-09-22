هدف أهلي جدة الأول ضد النصر - فرانك كيسي (الدوري السعودي)

علي المجرشي يقدم الكرة على طبق من ذهب لـ فرانك كيسي ليقلص الفارق لـ أهلي جدة ✨



كيسي يرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري السعودي 🔝#النصر_الأهلي pic.twitter.com/pMJsRgWB1Q https://t.co/D5sfjbFZyh