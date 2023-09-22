هدف النصر الثالث أمام أهلي جدة - تاليسكا (الدوري السعودي)
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 22:13
صـــــــــــــــاروخ من تاليسكا في شباك إدوارد ميندي 🚀🚀#النصر_الأهلي pic.twitter.com/xHs5O6AvK8 https://t.co/mltn8N2k1H— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
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