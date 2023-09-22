هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)

صــــاروخ ماديرا مر من هنا 🔥🔥



كريستيانو وصل إلى هدفه الثامن في الدوري السعودي حتى الآن ⚽🔝 #النصر_الأهليpic.twitter.com/wG7ddJSNTH https://t.co/VeZ0qKvoox