هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - كريستيانو رونالدو (الدوري السعودي)
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 21:11
صــــاروخ ماديرا مر من هنا 🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
كريستيانو وصل إلى هدفه الثامن في الدوري السعودي حتى الآن ⚽🔝 #النصر_الأهليpic.twitter.com/wG7ddJSNTH https://t.co/VeZ0qKvoox
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