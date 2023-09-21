هدف ليفربول الثالث ضد لاسك - محمد صلاح (الدوري الأوروبي)
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 21:36
النجم المصري محمد صلاح يبصم على الهدف الثالث لليفربول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023
#الدوري_الاوروبي#UEL pic.twitter.com/sxsBaCK9wj
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